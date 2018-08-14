Во Львове сняли запрет на русский язык: на железнодорожном вокзале о прибытии поезда из Москвы сообщают на украинском и русском.

Последний раз объявления на русском языке на железнодорожном вокзале Львова звучали лет 10 назад, говорят горожане: местные железнодорожники заменили язык «большого ненавистного соседа» на английский и стали на нем объявлять даже посадку на пригородные электрички. Поэтому русская речь вызвала легкий шок как у львовских националистов, так и русскоязычных горожан. Особенно на фоне разговоров о необходимости полного прекращения железнодорожного сообщения с Россией.

Шутники тут же окрестили состав «Москва –Львов» поездом «ширкомасштабного гибридного вторжения».

Другие заметили: «В отношении Львова есть много стереотипов, к сожалению, зачастую подтверждаемых местными маргиналами...» И добавили, что многие в этом городе спокойно общаются по-русски и в русофобские истерик не впадают.

Местные жители отмечают, что львовская политэлита всегда проявляла «завидную предусмотрительность и гибкость» в реакциях на меняющуюся политическую конъюнктуру. А в качестве примера вспоминают 1991 год, когда «после ГКЧП во Львове вышедшие ранее из партии потянулись в райкомы, узнавая, нельзя ли как-то восстановиться в КПСС».

«Это то было чудное время, – вспоминает экс-депутат Верховной рады Александр Голуб. – За возврат партбилета или возможность уплатить взносы знакомому парторгу предлагали даже пару ящиков водки. Кстати, это были не просто тихони, а те, кто пламенно в СМИ и на митингах еще вчера клеймили Советы. Один даже потом в Раду попал…»

Львов, Платон Ефимчук

Львов. Другие новости 14.08.18

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