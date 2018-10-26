Белорусы «не заметили» просьбу украинского министра не говорить по-русски

С украинским министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадием Зубко произошел курьез на форуме регионов Украины и Белоруссии, который проходит в белорусском Гомеле. Чиновник призвал участников мероприятия не говорить на русском языке, посетовав, что на предыдущей аналогичной встрече чиновники общались на русском. Министр предложил всем перейти на мову и на белорусский язык, однако участники форума проигнорировали его призыв.

Зубко в своей речи напомнил, что две недели назад рабочим языком на первом заседании украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического взаимодействия был русский. При этом министр отметил, что сегодня сам он выступает на украинском и «с удовольствием послушает белорусских коллег на белорусском языке». Однако участники форума не прислушались к предложению Зубко и продолжили говорить на русском языке, передают белорусские СМИ. Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим также предпочел говорить по-русски.

Отметим, что форум регионов двух стран проходит 25 и 26 октября. Ожидается, что в мероприятии примут участие белорусский президент Александр Лукашенко и его украинский коллега Петр Порошенко.

Накануне депутаты Житомирского областного совета проголосовали за запрет на публичное использование на территории области «русскоязычного культурного продукта». Таким образом, парламентарии решили прекратить любые трансляции песен, телепередач и фильмов на русском языке в области. 19 сентября аналогичный запрет был введен в Львовской области.

Как сообщал «Новый День», запрет, веденный львовскими депутатами, вызвал волну критику не только со стороны российских политиков, заявивших об ущемлении прав русскоговорящих граждан Украины. Ряд украинских экспертов поставили под сомнение законность решения облсовета, посчитав, что оно противоречит конституции Украины. Следовательно, мораторий должна будет оспорить прокуратура, обратившись в суд.

Гомель, служба информации РИА «Новый День»

Гомель. Другие новости 26.10.18

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