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Пятница, 6 июля 2018, 09:16 мск

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На Украине переселенцу из Донбасса порвали рот за русский язык

На Украине переселенцу из Донецка порвали рот за то, что он говорит на русском языке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина 20 лет отработал на шахте в Донбассе и получил вторую группу инвалидности. Когда начались военные действия, он, поверив, украинским властям, переехал вместе с семьей в Сумскую область и поселился в селе Буймер.

Но там их начали травить: «Нам в глаза говорят, что мы понаброда, понаехали. Вас здесь никто никогда не примет, живите здесь хоть сто лет, вы все равно будете чужими, потому что вы русские, вы не наши», – рассказала одна из пересленцев.

Приезжих пытались заставить говорить исключительно на украинском языке. Поскольку это не получилось, местные решили прибегнуть в физической расправе: «Они его вытащили на проезжую часть около магазина, начали разрывать ему рот. Сначала их было трое, а потом оказалось, что их вообще девять, – цитирует жену пострадавшего инвалида УНИАН. – Они его бросили под машину, пытались переехать».

Мужчине удалось сбежать от мучителей. Его госпитализировали районную больницу с рваной раной рта. Медики вызвали полицию. В полиции факт обращения подтвердили, проводится проверка.

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