На Украине запретили книгу об убитом киевским режимом Олесе Бузине

Госкомтелерадио Украины обновил список запрещенных для распространения в стране книг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в перечень внесли издание об убитом украинском журналисте и публицисте, за расправу над которым виновные до сих пор не осуждены.

Презентация книги «Олесь Бузина. Пророк и мученик» состоялась еще в мае. В работе над ней приняли участие украинский блогер Анатолий Шарий, российские писатели Захар Прилепин, Эдуард Лимонов, Сергей Шаргунов и другие авторы. В ней собраны воспоминания о Бузине и его творчестве.

Напомним, журналист был застрелен в 2015 году возле собственного дома в Киеве. О раскрытии преступления заявил глава МВД Арсен Аваков, подозреваемые были задержаны.

По предположению правозащитницы Татьяны Монтян заказчиком убийства является сам Аваков, которому это было необходимо для сохранения контроля над националистами. Украинские радикалы не раз оскорбляли Бузину, который придерживался пророссийских взглядов, за что ему неоднократно угрожали расправой.

В обновленный список украинского комитета также внесли книгу Виктории Путилиной «Почему Украина не Европа». Всего в перечне указано 201 издание.

Содержание книг, по версии Госкомтелерадио, «направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание вражды, посягательство на права и свободы человека», в связи с чем и налагается запрет на их распространение.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 17.09.18

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