российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 17 сентября 2018, 17:09 мск

Новости Крым

Новости дня, Новости кратко, Анонсы

На Украине запретили книгу об убитом киевским режимом Олесе Бузине

Фото golos.ua, Украина

Госкомтелерадио Украины обновил список запрещенных для распространения в стране книг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в перечень внесли издание об убитом украинском журналисте и публицисте, за расправу над которым виновные до сих пор не осуждены.

Презентация книги «Олесь Бузина. Пророк и мученик» состоялась еще в мае. В работе над ней приняли участие украинский блогер Анатолий Шарий, российские писатели Захар Прилепин, Эдуард Лимонов, Сергей Шаргунов и другие авторы. В ней собраны воспоминания о Бузине и его творчестве.

Напомним, журналист был застрелен в 2015 году возле собственного дома в Киеве. О раскрытии преступления заявил глава МВД Арсен Аваков, подозреваемые были задержаны.

По предположению правозащитницы Татьяны Монтян заказчиком убийства является сам Аваков, которому это было необходимо для сохранения контроля над националистами. Украинские радикалы не раз оскорбляли Бузину, который придерживался пророссийских взглядов, за что ему неоднократно угрожали расправой.

В обновленный список украинского комитета также внесли книгу Виктории Путилиной «Почему Украина не Европа». Всего в перечне указано 201 издание.

Содержание книг, по версии Госкомтелерадио, «направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание вражды, посягательство на права и свободы человека», в связи с чем и налагается запрет на их распространение.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 17.09.18

Россия фактически зашла в украинские порты: главарь нацбатальона признал потерю Азовского моря. / Минобороны РФ: Боинг МН-17 сбила ракета вооружённых сил Украины. / Порошенко разорвал «Большой договор» с Россией. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Украинская правозащитница назвала заказчика убийства Олеся Бузины

Украина ответит в ЕСПЧ за укрывательство националистов, убивших Олеся Бузину

В ООН заявили о ненадлежащем качестве расследования убийства Олеся Бузины

Одного из возможных убийц Олеся Бузины отпустили под домашний арест

Подозреваемому в убийстве Олега Бузины продлили срок содержания под стражей до конца января

Националисты вынесли на руках из изолятора подозреваемого в убийстве Олеся Бузины

На Украине задержали третьего подозреваемого в убийстве Олеся Бузины

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Культура, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,

Новости партнеров