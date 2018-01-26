Украинская правозащитница назвала заказчика убийства Олеся Бузины

Убийство украинского журналиста Олеся Бузины заказал глава МВД Украины Арсен Аваков. Об этом заявила киевская правозащитница Татьяна Монтян.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Монтян сообщила СМИ, что твердо знает, кто заказчик. При этом отметила, что виновные не понесут наказания.

«Заказчик Аваков. Что тут искать? Знаю, потому что он (Аваков – прим. НД) хотел подставить нациков, чтобы удержать их на цепи. Но факир был пьян, и фокус не удался – так иногда бывает. Те, кто убил Бузину, уже давно сами мертвы», – заявила правозащитница.

Она отмечает, что на Украине националисты являются хорошим «оружием», которое можно вовремя использовать. «Ведут всех нациков, они все под контролем, они все – подконтрольные шавки. Это же очень полезные бультерьеры, их можно натравить на кого угодно. С 2014 года вообще не скрывают, что они шавки СБУ, они этим гордятся», – заключила Монтян.

Как сообщал «Новый День», Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года возле собственного дома на улице Дегтяревской в Киеве пятью выстрелами. Три ранения пришлись в туловище, одно в шею и одно в голову. 18 июня 2015 министр внутренних дел Арсен Аваков доложил о раскрытии убийства Бузины. Он сообщил о задержании двух подозреваемых: Андрея Медведько и Дениса Полищука. По словам министра, против них есть прямые доказательства в виде экспертизы ДНК с брошенной на месте преступления одежды, экспертизы следов в автомобиле, а также прямые опознания свидетелей, материалы негласного наблюдения.

Медведько и Полищук были арестованы, но впоследствии им изменили меру пресечения и до сих пор они находятся на свободе.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 26.01.18

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