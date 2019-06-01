Мать убитого украинскими спецслужбами Бузины потребовала встречи с Зеленским

Валентина Бузина, мама украинского писателя и журналиста Олеся Бузины, расстрелянного в Киеве националистами, нанятыми киевским режимом, обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о личном приёме.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил в фейсбуке киевский адвокат Ренат Кузьмин.

Юрист напомнил, что после убийства прошло более 4-х лет, однако дело намеренно затягивается украинскими судами, а убийцы до сих пор не наказаны.

«Вчера Валентина Бузина обратилась к президенту с официальным заявлением о личном приеме. Несмотря на то, что с момента убийства ее сына Олеся Бузины, прошло более 4х лет, виновные до сих пор не установлены и не наказаны, а дело против предполагаемых исполнителей более 15 месяцев волокитится в суде с целью спасти от тюрьмы убийц и их покровителей.

Совершенно очевидно, что к убийству Олеся причастны украинские спецслужбы и сокрытие этого факта стало причиной массовых фальсификаций и бесчисленных нарушений, допущенных по делу.

Примечательно, что в отношении заказчиков и организаторов убийства дело было выделено и похоронено в архивах ГПУ без проведения каких-либо следственных действий. При этом экс-президент (Порошенко), руководители СБУ, ГПУ и МВД не только отказали Валентине Павловне в личном приеме, но и сделали все, чтобы убийцы не понесли заслуженного наказания.

Именно это обстоятельство вынудило потерпевшую обратиться за защитой своего нарушенного права в ЕСПЧ с иском к Украине, а представители ООН, ОБСЕ и Госдепартамента США обратили внимание украинской власти на допущенные нарушения.

Надеюсь, новый президент по-человечески отнесется к просьбе Валентины Бузины и осуществит ее личный прием, после чего дело примет справедливый оборот», – написал адвокат.

Напомним, ранее киевская правозащитница Татьяна Монтян заявила, что убийство украинского журналиста Олеся Бузины заказал глава МВД Украины Арсен Аваков.

Как сообщал «Новый День», Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года возле собственного дома на улице Дегтяревской в Киеве пятью выстрелами. Три ранения пришлись в туловище, одно в шею и одно в голову.

18 июня 2015 министр внутренних дел Арсен Аваков доложил о раскрытии убийства Бузины. Он сообщил о задержании двух подозреваемых: Андрея Медведько и Дениса Полищука. По словам министра, против них есть прямые доказательства в виде экспертизы ДНК с брошенной на месте преступления одежды, экспертизы следов в автомобиле, а также прямые опознания свидетелей, материалы негласного наблюдения.

Медведько и Полищук были арестованы, но впоследствии им изменили меру пресечения и до сих пор они находятся на свободе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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