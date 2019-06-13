В ООН потребовали от Киева расследовать убийства на Майдане и в Одессе

Председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер заявила, что Киев затягивает расследование резонансных убийств журналистов и до сих пор не выявил ответственных за массовые жертвы в Одессе и на киевском Майдане в 2014 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Фрейзер сказала в ходе презентации «Доклада о ситуации с правами человека на Украине 16 февраля – 15 мая 2019 года».

«Прошло 5 лет после убийств на Майдане зимой 2014 года, а также после убийств и насильственных смертей в Одессе 2 мая того же года. Расследование и судебное производство являются затяжными и неэффективными», – заявила Фрейзер, отметив лишь отдельные продвижения по некоторым пунктам расследования.

Представителя ООН возмутило также полное отсутствие подвижек в выявлении заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета: «Следствие до сих пор ищет виновников этого преступления».

Кроме того, Фрейзер обратила внимание на затягивание процесса по расстрелу в Киеве публициста и журналиста Олеся Бузины.

«Например, судебное разбирательство дела об убийстве Олеся Бузины, которое произошло 4 года назад, начинается заново, что еще больше затягивает правосудие. Судебное разбирательство длилось 1 год и 4 месяца, а в мае этого года судья объявил о самоотводе», – возмущена глава миссии ООН.

Напомним, недавно Валентина Бузина, мать украинского писателя и журналиста Олеся Бузины, расстрелянного в Киеве националистами, обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о личном приёме.

Однако об ответе на её обращение до сих пор ничего неизвестно.

Между тем, адвокат Валентины Бузины не сомневается, что «к убийству Олеся причастны украинские спецслужбы и сокрытие этого факта стало причиной массовых фальсификаций и бесчисленных нарушений, допущенных по делу».

Что касается расстрелов на Майдане, то подавляющее большинство экспертов, в том числе украинских, сходятся во мнении, что они организованы участниками госпереворота на Украине в 2014 году.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.06.19

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