В Верховной раде призвали Зеленского встретиться с матерью убитого Олеся Бузины

Депутат Верховной рады, адвокат Ренат Кузьмин потребовал от президента Украины встретиться с матерью убитого неонацистами в Киеве в апреле 2015 года известного украинского писателя, публициста и журналиста Олеся Бузины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он напомнил Зеленскому в ходе вчерашнего заседания парламента, где рассматривался вопрос об отставке кабинета министров.

«Пять лет назад убили Олеся Бузину. Правоохранительные органы прячут материалы дела. Мать Бузины год пишет вам письма. А получает ответ от Рябошапки, что принимать матерей убитых журналистов – не президентское дело. Прошу принять ее», – заявил депутат.

Напомним, мать убитого писателя Валентина Бузина ещё в июле прошлого года обратилась к Владимиру Зеленскому с просьбой о личном приёме. Однако украинский президент избегает встречи с ней.

Накануне известная украинская правозащитница, адвокат Татьяна Монтян назвала заказчиком убийства Олеся Бузины главу МВД Украины Арсена Авакова.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.03.20

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