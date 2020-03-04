Главу МВД Украины назвали заказчиком убийства Олеся Бузины

Убийство неонацистами в Киеве в апреле 2015 года известного украинского писателя, публициста и журналиста Олеся Бузины заказал глава МВД Украины Арсен Аваков.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире интернет-канала «Эхо Киева» заявила известная украинская правозащитница, адвокат Татьяна Моньян.

По её словам, перспектива ареста и наказания Авакова сомнительна при нынешнем политическом режиме на Украине.

«По делу Бузины я уже неоднократно говорила, что те, кого судят сейчас, не имеют к убийству Бузины никакого отношения. Киллеры, которые грохнули Бузину, давно кормят рыб в Днепре. Заказчик – Аваков, который одновременно министр внутренних дел. Оцените сами перспективу наказания заказчика», – заметила Монтян.

Адвокат отметила, что Олесь Бузина, как очень убедительный и влиятельный публицист и блогер, представлял смертельную опасность для идеологии Евромайдана.

«Он был просто сакральной жертвой, он десакрализировал всяких очень важных для кастрюлеголовых майдаунных персон. Делал это талантливо, успешно, поэтому надо было закрыть ему рот и, с другой стороны, попробовать попугать других. Ну и убийство – это всегда дело полезное, по мнению таких, как Аваков, потому что и запугивает, и показывает, типа «наши не дремлют», – приводит слова юриста «ПолитНавигатор».

Отметим, что Монтян уже намекала на причастность главы МВД к убийству Бузины. Сегодняшнее её заявление наблюдатели связывают с возможным появлением у правозащитницы новых серьёзных доказательств.

Как сообщал «Новый День», Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года возле собственного дома на улице Дегтяревской в Киеве пятью выстрелами. Три ранения пришлись в туловище, одно в шею и одно в голову.

18 июня 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков доложил о раскрытии убийства Бузины. Он сообщил о задержании двух подозреваемых: Андрея Медведько и Дениса Полищука. По словам министра, против них есть прямые доказательства в виде экспертизы ДНК с брошенной на месте преступления одежды, экспертизы следов в автомобиле, а также прямые опознания свидетелей, материалы негласного наблюдения.

Медведько и Полищук были арестованы, но впоследствии им изменили меру пресечения и до сих пор они находятся на свободе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.03.20

В Крыму обнаружили останки человека с редкой «каменной» болезнью. / Кремль: Суд по МН17 в Нидерландах будет основан на необъективном расследовании. / Премьер-министр Украины Алексей Гончарук снова подал в отставку. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»