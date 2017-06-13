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В ООН заявили о ненадлежащем качестве расследования убийства Олеся Бузины

В ООН заявили о ненадлежащем качестве расследования убийства Олеся Бузины

ООН признала ненадлежащим расследование убийства украинского журналиста Олеся Бузины. Об этом заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер.

Как передает корреспондент РИА , в международной организации обеспокоены тем, что на Украине не расследуются положенным образом убийства журналистов и писателей. По словам Фрейзер, в частности это касается дела погибшего в Киеве Бузины.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что уголовное дело об убийстве киевского журналиста в ближайшее время будет передано в суд. Хотя подробности самого расследования никто раскрывать не спешит, ссылаясь на тайну следствия. Как отмечает адвокат убитого Ренат Кузьмин, дело фактически тормозится, а подозреваемые в убийстве находятся на свободе. И если изначально дело расследовалось в Киеве, то после по непонятным причинам его передали в Одессу, хотя все свидетели и подозреваемые находятся в украинской столице. Из-за ряда процессуальных и законодательных нарушений потерпевшая сторона начала подготовку материалов для обращения в Европейский суд по правам человека.

Напомним, Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года возле собственного дома на улице Дегтяревской в Киеве пятью выстрелами. Три ранения пришлись в туловище, одно в шею и одно в голову. 18 июня 2015 министр внутренних дел Арсен Аваков доложил о раскрытии убийства Бузины. Он сообщил о задержании двух подозреваемых: Андрея Медведько и Дениса Полищука. По словам министра, против них есть прямые доказательства в виде экспертизы ДНК с брошенной на месте преступления одежды, экспертизы следов в автомобиле, а также прямые опознания свидетелей, материалы негласного наблюдения.

Медведько и Полищук были арестованы, но впоследствии им изменили меру пресечения и до сих пор они находятся на свободе.

Киев, Анастасия Зук

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