«Всё падает» – Украина доела остатки советского наследия

Износ основных фондов, доставшихся Украине от СССР, составляет 90%.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил бывший вице-премьер-министр Украины, академик Владимир Семиноженко.

По его словам, постмайданная Украина не создала ничего и не способна создать, соответственно, исчерпание советского наследия ведёт прямиком к экономической пропасти.

«Мы сейчас сильно ослабели, не только от войны. Падает и авиастроение, и промышленность, и так далее. На самом деле, сильная идет деградация экономики. Но что это, следствие чего эта деградация экономики... Мы выходим из тени Советского Союза, советского прошлого. Ведь мы почти доели советское наследие», – отметил академик.

«То, что сейчас износ основных фондов за 90%, то, что сейчас энергетика в страшном состоянии, особенно тепловая, мы понимаем, атомная энергетика – мы не можем ее сейчас продлить – технологические сроки эксплуатации, по-настоящему... потому что мы несамостоятельны с точки зрения владения технологией и патентами», – приводит слова Семиноженко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.08.21

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