«Потерянные 30 лет»: Украина превратилась в беднейшую страну Европы

Украина за 30 лет независимости превратилась в одно из беднейших государств Европы, пройдя путь от поставщика высокотехнологичной продукции до аграрного и сырьевого экспортера. Такие данные озвучил заведующий сектором двусторонних отношений России и стран-соседей Центра постсоветских исследований Института экономики РАН, доцент Финансового университета при правительстве РФ Артем Пылин на пресс-конференции в Москве. По его оценке, в основе экономических результатов, которые сейчас имеет Киев, лежали «проблема идентичности, политической неустойчивости, а также отсутствие консолидации среди элит по вопросам стратегии развития страны».

«Стартовые условия развития Украины после обретения независимости в 91-м году были одними из самых лучших на постсоветском пространстве. Это удобное транспортно-географическое положение, благоприятный климат, разнообразные минеральные ресурсы, развитая инфраструктура, мощный промышленный и научно-производственный потенциал. Все эти условия создали хорошую основу для казалось бы быстрого превращения Украины в одно из ведущих государств центрально-восточной Европы, вроде соседних Венгрии, Польши или Словакии. Но, к сожалению, этого не случилось. И, по сути, 30 лет суверенного существования с точки зрения прогресса страны оказались потерянными. И главным итогом прошедших лет стала деиндустриализация и утрата значительной части социального капитала», – констатировал эксперт.

Пылин обратил внимание, что за 30 лет независимости Украина утратила более трети своего совокупного производства. «Украина – единственная страна на постсоветском пространстве даже не смогла достичь дореформенного уровня экономики. По уровню экономического развития произошло существенное отставание Украины от соседних стран. В настоящее время Украина остается беднейшей страной Европы. По данным Всемирного банка, в 2020 году ВВП на душу населения в текущих ценах составил лишь 3,7 тысячи долларов. В Польше этот показатель почти 16 тысяч, в России – 10, в Белоруссии – 6, в Молдове – 4,6», – уточнил он.

«На днях государственный статистический комитет (Украины) опубликовал свежие данные. 67,1% украинцев относят себя к категории бедных и только 1% – к представителям среднего класса», – отметил эксперт.

Пылин также отметил, что на момент распада СССР на Украине проживало 52 млн человек. «По состоянию на сегодняшний день, если ориентироваться на данные Всемирного банка, 44 миллиона. Хотя, по оценкам экспертов, реальное количество граждан постоянного проживания на Украине существенно ниже и оценивается примерно в 28-32 миллиона граждан с учетом того, что до 10 миллионов в силу деиндустриализации экономики были вынуждены покинуть страну и отправиться за рубеж на заработки. Масштабная эмиграция, которая особенно стала интенсивна в последние 7 лет, привела к существенному усилению зависимости украинской экономики от денежных переводов мигрантов – она увеличилась примерно в два раза, с 5% ВВП в 2013 году до 10% в 2020-м», – подчеркнул он.

Кроме того, Пылин обратил внимание на существенные изменения в отраслевой структуре экономики Украины, которая в советский период была «мощным центром развития обрабатывающей промышленности». «За годы независимости значительная часть производственного потенциала, прежде всего, в обрабатывающих отраслях была Украиной утеряна. Если в 92-м году на обрабатывающую отрасль приходилось 45% ВВП, то в настоящее время лишь 10%. В 90-е годы это было связано с проведением рыночных реформ, разрывом традиционных связей с другими постсоветскими республиками, прежде всего, с Россией, и носило во многом естественный процесс, то в последние 7 лет наблюдаем вторую волну деиндустриализации украинской экономики, которая стала результатом, по сути, искусственного разрыва торгово-экономических связей с Россией», – пояснил эксперт.

«Наиболее высокие темпы роста украинской экономики наблюдались в период с 2002-03 по 2007-й и они были связаны, во многом, с наращиванием экспорта в Россию, с одной стороны, с другой – за счет миграции рабочей силы в Россию. То есть, российских фактор в экономическом развитии Украины играл ключевую роль. Разрыв торгово-экономических связей Украины с Россией привел к катастрофическому обрушению экспорта страны – примерно на 20 миллиардов в годовом измерении, а открытие рынка ЕС не компенсировало это падение (всего лишь 2-3 млрд). И сейчас мы видим, как Украина превращается из поставщика высокой и средне-технологичной продукции авиастроения, ракетостроения, машин, оборудования, в поставщика аграрных продуктов и сырья, что не создает предпосылок для устойчивого роста», – заключил Пылин.

Москва, Мария Соколова

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