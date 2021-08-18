Украина собралась превратить шахтёров и металлургов подконтрольного Донбасса в животноводов

Промышленный потенциал подконтрольного Киеву Донбасса окончательно разрушен, поэтому на этой территории будет развиваться сельское хозяйство.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в утверждённой сегодня кабинетом министров Украины «Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года».

Отмечается, что отныне ставка будет делаться на аграрный сектор региона – животноводство и оросительное земледелие.

Новая стратегия предполагает переобучение оставшихся без работы металлургов и шахтёров для формирования нового рынка труда и обеспечения его соответствующими кадрами.

Украинские эксперты заметили, что регион до сих пор приносит Украине до 10% валютной выручки (до 2014 года – 25%) за счёт продажи металлургической продукции. Однако отрасль стремительно деградирует, и власти «Незалежной» понимают, что скоро придётся закрывать последние предприятия и шахты. Между тем, никто не верит в успех перепрофилирования Донбасса в аграрный регион.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.08.21

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