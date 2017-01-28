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Публикации за 28.01.17

Ещё не поздно перебраться: Россия даёт шанс бедствующим на Украине авиастроителям «Антонова»
Цех воронежского предприятия ВАСО

Ещё не поздно перебраться: Россия даёт шанс бедствующим на Украине авиастроителям «Антонова»

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что Россия готова принять и обеспечить работой и зарплатой оставшихся после «Евромайдана» без профессии и каких-либо перспектив авиаконструкторов и авиастроителей украинского подразделения корпорации «Антонов».

Как передаёт корреспондент РИА , своё предложение украинским авиастроителям вице-премьер озвучил в Воронеже во время осмотра самолета Ил-112В на заводе ВАСО.

«Мы, конечно, рады и ждем переезда в Россию украинских авиаконструкторов, авиастроителей. Они не имеют сейчас никакой перспективы для себя для работы в Киеве и, в целом, на Украине. Мы наших коллег ожидаем, готовы обеспечить их самым необходимым, всей необходимой работой, перспективой, заработными платами для того, чтобы не умерла та идеология авиастроения, которая когда-то была воспитана Олегом Константиновичем Антоновым, как единая неотрывная часть общей школы авиастроения Советского Союза», – сказал Рогозин.

Напомним, в 2014 и 2015 годах Украина построила последние четыре самолёта, а в июне 2016 года, в результате возникших проблем из-за разрыва отношений с Россией, ГП «Антонов» практически прекратило существование, влившись во вновь созданную «Украинскую авиастроительную корпорацию».

В 2016 году «Антонов» не выпустил ни одного нового самолёта.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.01.17

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