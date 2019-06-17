Ни один украинский самолёт не доехал до Ле Бурже

Украина не смогла привезти на международный авиасалон во Францию ни одного экземпляра авиатехники хотя бы для статической экспозиции. О готовом самолёте для демонстрационных полётов речь не шла вообще.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на выставке в Ле Бурже сообщил представитель «Укроборонпрома».

«На проходящем авиасалоне в Ле-Бурже Украина представлена только несколькими макетами и шале (наземными визуальными материалами), в которых размещены небольшие экспозиции компаний «Антонов» и «Мотор Сич». По ряду причин, в том числе финансово-экономических, участие (Украины) в салоне в Ле-Бурже чрезвычайно ограничено», – цитирует ТАСС сотрудника «Укроборонпрома».

«Двумя годами ранее «Укроборонпром» представил новый транспортный самолет Ан-132D, который был показан на статической экспозиции и принимал участие в летной программе», – рассказал собеседник агентства, не уточнив, какова на сегодняшний день коммерческая судьба воздушного транспортника и началось ли его серийное производство.

Как известно, 53-й авиационно-космический салон проходит в пригороде Парижа Ле-Бурже с 17 по 23 июня.

Между тем, по сообщениям украинских СМИ, за последние годы «Незалежная» не смогла произвести на продажу ни одного самолёта.

Напомним, Львовский государственный авиационно-ремонтный завод не смог за год отремонтировать два истребителя Миг-29 советского производства и по требованию украинской Генпрокуратуры вынужден был вернуть в казну 2,9 млн гривен.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.06.19

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