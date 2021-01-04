«Всё уже» – украинский олигарх похоронил светлое будущее «Незалежной»

Отделившаяся от России «незалежная Украина» превратилась в феодальное образование и утратила последние шансы на модернизацию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский олигарх Константин Григоришин, имеющий крупные активы в России.

«Мы пришли к феодализму. В принципе, это достаточно естественный процесс, потому что когда какая-то часть отделяется от империи, что произошло с Украиной, существует очень сильный феодальный импульс. То есть, побеждают люди пространства, люди с феодальным способом мышления, которые хотят огородить свой феод в том или ином смысле...

Интеллектуальный уровень и уровень понимания окружающего мира тех людей, которые пришли к власти в Украине был недостаточен, они выглядели в глазах западных контрагентов классическими аборигенами и мелкими коррупционерами. Соответственно, с ними и перешли на такой язык общения. А сейчас, к сожалению, уже, наверное, нечего предложить, потому что уровень образования снизился...

В этой ситуации у нас очень мало манёвра, если мы говорим о модернистском, я не вижу. Если честно, я вообще не вижу места для Украины в сегодняшнем модерне. Если в начале 90-х маленькое местечко ещё было, то сегодня его просто нет… Украине нечего предложить, грубо говоря.

Мы уже сегодня не можем сделать ни космический корабль, ни самолет в нормальных масштабах и конкурентоспособный. Всё уже. Потому что мы в технологиях очень сильно отстали, и мы уже не можем сделать такое предложение: «Давай мы отдадим тебе космический корабль, если Маск делает его за 100 миллионов, мы его отдадим за 70 и ещё 35 вложим в твои облигации». Не получится так, мы не можем такого предложения даже сделать», – приводит слова Григоришина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.01.21

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