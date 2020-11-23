«Мы летим в пропасть» – экс-министр транспорта Украины

Украина, растерявшая всю былую экономическую мощь времён Советского Союза, а также лучших профессионалов в промышленности и высокотехнологическом производстве, летит в пропасть.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр транспорта Украины при Викторе Ющенко, бывший глава Запорожской области, экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко.

По его мнению, ситуацию усугубляют полное бездействие и некомпетентность власти, помноженные на извечную украинскую национальную идею «украсть – это умение жить».

«Мы летим в пропасть. И даже неуместно говорить, что это полет в пропасть двойственного чувства, когда любимый «Мерседес» с любимой тещей летит. Это летит страна. Страна, которая потеряла профессионализм, руководство ее. Профессионалы еще не все выехали и не все могут.

Страна, которая потеряла совесть, я имею в виду опять руководство. Страна, в которой нет национальной идеи. Национальная идея «украсть – это умение жить» уже не интересно даже смотреть и слушать. Страна живет в теневой экономике, в каких-то «видосиках», во взятках, а в казначействе пусто. В кассе денег на десять дней…

В 91-м году Украина была номер один по экономическим возможностям и потенциалу, самая зажиточная республика Советского Союза. И вот, ее превратили в самую нищую страну Европы. Это приговор», – приводит слова Червоненко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.11.20

По Одессой торговцы перекрыли трассу, протестуя против карантинных мер. / Украинские генералы направили Зеленскому документальные доказательства «сдачи Крыма» в 2014 году. / Еврейские организации Украины намерены добиваться западных санкций против киевских политиков. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»