Украина превратила себя в сельский туалет Европы – Червоненко

Украина превратилась в «сельский туалет». Об этом заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экс-чиновник заявил, что «Незалежная» собственными руками превратила бывший друзей и союзников во врагов: «Мы с подачи Института памяти приняли кучу законов, обижающих поляков. Но чтобы обижать, нужно быть сильным, а еще лучше помнить, что Польша была главным адвокатом (для Украины – прим. НД), – заявил Червоненко. – Мы одним языковым законом перессорились со всеми: с румынами, с венграми… Давайте еще вспомним, сколько сотен лет мы были под Литвой, давайте с литовцами – еще одним из главных адвокатов – тоже поссоримся. Власть сознательно посеяла этот раскол».

Он подчеркнул: «Польша – это главное окно в Европу для остатков не то что транзита… Мы из моста, который соединял Европу и Восток – Россию, Казахстан, Узбекистан, – мы потеряли этот рынок, добровольно его отдали полякам, отдали литовцам, латышам. Теперь мы просто закрытый сельский туалет Европы. Чего мы добиваемся? На востоке мы давно побили горшки, теперь бьем на западе».

Польшу хотели видеть в Европе – в нее влили миллиарды евро, резюмировал экс-министр, а Украине выкручивают руки, «потому что мы сами себя так ведем».

Ранее бывший министр обороны Украины Александр Кузьмук охарактеризовал отношения «Незалежной» с ближайшими соседями как очень тяжелую ситуацию.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 06.02.18

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