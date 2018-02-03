Украина пытается поссориться с последним «добрым соседом»

Украина умудрилась поссориться практически со всеми соседями, а теперь начала наступление на единственного оставшегося сторонника – Молдавию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после того, как Крым вернулся в состав России, Украину в ее конфликте с РФ поддержали все соседи за исключением Белоруссии, отказавшейся открыто принимать чью-либо сторону. За прошедшие 4 года «Незалежная» умудрилась растерять свих союзников. С Венгрией и Румынией конфликт разгорелся из-за грубых попыток полностью украинизировать их соотечественников, живущих на Украине.

Отношения со Словакией начали портиться еще в 2015 году: камнем преткновения стал газовый вопрос. В результате планомерно углубляющегося конфликта Словакия в декабре 2017 года выполнила решение Стокгольмского арбитража и арестовала поставки «Нафтогазу Украины» (в 2017 году «Нафтогаз» заключил соглашение о поставках газа с итальянской компанией «Югаз», но не выполнил договоренности по платежам. За 5 лет, в течение которых итальянцы пытаются получить деньги, долг вырос до 21 млн долларов).

Разногласия с Польшей дошли до стадии официального противостояния: поляки приняли закон, запрещающий идеологию украинского «героя» Бандеры, украинцы заявили, что соседи собираются «откусить» земли «Незалежной».

Наконец, удалось вывести из себя и Белоруссию, пытавшуюся сохранять нейтралитет, извлекая экономическую выгоду из российского-украинского конфликта. В ноябре белорусы не поддержали разработанную Украиной резолюцию о правах человека в Крыму. Из «Незалежной» тут же полились потоки брани и призывы организовать диверсии на подконтрольной Минску территории. «Хорошо, что их авторы, в основном, – политические маргиналы либо лица, не наделённые реальной властью. Их «обличительные» откровения и подсчёт «ножей в спину» адресованы украинской аудитории и являются очередной попыткой привлечь к себе внимание, – прокомментировали ситуацию в МИД Белоруссии. – Но когда за этим следуют призывы создавать «серьезные диверсионно-разведывательные группы» и «проводить диверсии» на территории Беларуси, это уже за гранью политического пиара. Тут нужно внимание либо врачей, либо правоохранительных органов. А лучше – и тех, и других». Поскольку официальный Киев не осадил «политических маргиналов» и за их выходки не принес Минску извинений, и без того натянутые отношения между двумя странами стали ухудшились.

«Ситуация очень для нас тяжелая, – охарактеризовал отношения «Незалежной» с соседями министр обороны Украины Александр Кузьмук. – Польша – это последний бастион добрососедства. Румыния, Венгрия, Словакия, теперь Польша, Беларусь, я не говорю о войне с Россией. У нас осталась из хороших соседей одна Молдова. Нам не хватает еще с ней покончить».

Но наступление и на этом фронте уже началось: посольство Украины в Молдавии возмутилось, что молдавские СМИ называют Крым российским или «спорной территорией» и направило Координационному совету по вопросам телевидения и радио Молдавии официальное обращение, потребовав называть Крым украинским. Между тем, президент страны Игорь Додон, избранный 30 октября 2017 года, заявил, что Крым принадлежит России. За 3 месяца, прошедших после выборов, Додон ни разу не посетил Украину.

2 февраля Украина сообщила, что сократит поставки электроэнергии в Молдову в феврале на треть.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 03.02.18

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