Украина загнала себя в изоляцию

У Украины не осталось друзей. Об этом заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.

Причиной такой ситуации нардеп считает внешнюю политику «Незалежной», не учитывающая интересы ни ближайших соседей, ни более далеких союзников.

«Видите, к чему привела вся внешняя политика нашей страны? К тому, что у нас теперь вообще нет друзей, – завил Рабинович. – Все страны, окружающие Украину, по крайней мере, сегодня нашими друзьями уже никак не являются».

Как сообщал «Новый День», после того, как Крым вернулся в состав России, Украину в ее конфликте с РФ поддержали все соседи за исключением Белоруссии, отказавшейся открыто принимать чью-либо сторону. За прошедшие 4 года «Незалежная» умудрилась растерять свих союзников. С Венгрией и Румынией конфликт разгорелся из-за грубых попыток полностью украинизировать их соотечественников, живущих на Украине.

Отношения со Словакией начали портиться еще в 2015 году: камнем преткновения стал газовый вопрос. Разногласия с Польшей дошли до стадии официального противостояния: поляки приняли закон, запрещающий идеологию украинского «героя» Бандеры, украинцы заявили, что соседи собираются «откусить» земли «Незалежной».

Удалось вывести из себя и Белоруссию – причиной стала разработанная Украиной резолюция о правах человека в Крыму, которую белорусы не поддержали.

А в начале февраля началось «наступление» на Молдавию: посольство Украины в Молдавии возмутилось, что молдавские СМИ называют Крым российским или «спорной территорией» и направило Координационному совету по вопросам телевидения и радио Молдавии официальное обращение, потребовав называть Крым украинским. Между тем, президент страны Игорь Додон, избранный 30 октября 2017 года, заявил, что Крым принадлежит России. За 4 месяца, прошедших после выборов, Додон ни разу не посетил Украину.

Кроме того, серьезные претензии возникли к «Незалежной» у Европарламента и США.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 26.02.18

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