Скоро про Крым забудут: Россия выбирается из европейской изоляции

Международной изоляции России не будет. Об этом заявил известный киевский политолог, бывший глава информационного департамента МИД «Незалежной» Олег Волошин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам эксперта, многие страны больше симпатизируют России, чем США, в том числе Иран и Турция. Кроме того Волошин напоминает: скоро в Италии будет сформировано новое правительство, ориентированное на РФ. Меняется позиция и Израиля: «Премьер-министр Нетаньяху – ближайший друг Владимира Путина», – констатировал Волошин и добавил, что даже в антироссийской Германии сформирована коалиция друзей РФ, а канцлер государства Ангела Меркель только на словах критикует воссоединение Крыма с Россией, одновременно лоббируя строительство газопровода «Северный поток – 2».

«Единственная страна, которая сегодня поднимает волну против России в Европе – это Британия, но у нее такие проблемы, что я бы всерьез ее не воспринимал», – отметил Волошин.

Как сообщал «Новый День», эксперты подчеркивают, что Украина сама загнала себя в изоляцию. Напомним, после того, как Крым вернулся в состав России, Украину в ее конфликте с РФ поддержали все соседи за исключением Белоруссии, отказавшейся открыто принимать чью-либо сторону. За прошедшие 4 года «Незалежная» умудрилась растерять своих союзников. С Венгрией и Румынией конфликт разгорелся из-за грубых попыток полностью украинизировать их соотечественников, живущих на Украине.

Отношения со Словакией начали портиться еще в 2015 году: камнем преткновения стал газовый вопрос. Разногласия с Польшей дошли до стадии официального противостояния. Удалось вывести из себя и Белоруссию – причиной стала разработанная Украиной резолюция о правах человека в Крыму, которую белорусы не поддержали.

В этом году началось «наступление» на Молдавию: посольство Украины в Молдавии возмутилось, что молдавские СМИ называют Крым российским или «спорной территорией» и направило Координационному совету по вопросам телевидения и радио Молдавии официальное обращение, потребовав называть Крым украинским. Между тем, президент страны Игорь Додон заявил, что Крым принадлежит России. Серьезные претензии возникли к «Незалежной» у Европарламента и США.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 19.03.18

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