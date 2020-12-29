Экс-министр транспорта предрёк Украине кровавую бойню в наступающем году

Народная ненависть ко всем без исключения предствителям украинской элиты дошла до точки кипения и закончится социальным взрывом в 2021 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телеканала 112 заявил министр транспорта в кабинете Виктора Ющенко, бывший депутат Верховной рады Евгений Червоненко.

Экс-чиновник прибег к образному сравнению, отметив, что Украине уже не поможет аппарат искусственной вентиляции лёгких.

«Говорят: «Да нет, ничего не будет, выборов не будет». А мне кажется, что у нас шарик кислородный, вместо того, чтобы давать помощь нуждающимся в тяжелой форме коронавируса, этот шар общественной ненависти в следующем году разорвется.

И будет, конечно, совсем грустно, потому что и оружия много на руках, и это не будут мирные требования. Не будут разбираться, кто олимпийский чемпион и кто заработал, харкая кровью и выплевывая зубы, а кто создавая заводы», – приводит слова Червоненко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.12.20

Киев окончательно отказался от Крыма и Донбасса – украинский политолог. / Партия Медведчука обошла в рейтинге партию Зеленского. / Киев назвал российскую вакцину «гибридным оружием» против Украины. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»