Мы главные мировые вруны и никудышные дипломаты: Киев ударился в самобичевание

Сокрушительные неудачи Украины на внутреннем и внешнем фронтах вынуждают киевских экспертов прибегать к относительно рациональному осмыслению «постмайданной» действительности в «Незалежной».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Червоненко уверен, что нынешние власти «Незалежной» имеют сомнительную репутацию в глазах представителей международного сообщества. Что сказывается на отношении Запада ко всей стране, руководство которой само себя дискредитировало из-за постоянного невыполнения своих обязательств и обещаний. Экс-нардеп заявил, что бывший президент Украины Виктор Янукович, свергнутый в результате госпереворота, вызывал куда больше уважения у представителей других стран, чем действующий глава «Незалежной» Петр Порошенко.

«Мы сами к себе враньем, прежде всего, враньем и тем, что говорим одно, а делаем другое, добились такого отношения. Отношение было другое даже к предыдущим президентам. Трагедия Украины по отношению и к Америке, и к Европе, и к России – мы врем. Янукович врал России, Ющенко обманывал Россию, мы все обманывали Запад. И вы видите – политика Запада очень жесткой стала… Я вижу по отношению к нам, по выделению денег, по тем высказываниям Трампа, которые протекают через дипломатию и каналы СМИ. Очень незавидное наше положение – они не знают, что с нами делать», – посетовал Червоненко.

Между тем, бывший глава СБУ Игорь Смешко раскритиковал руководство «Незалежной» за то, что представители страны на переговорах в Минске остались без поддержки киевских властей. По его словам, представитель Украины Евгений Марчук работает как обычный волонтер, при том что именно руководство страны должно быть заинтересовано в успехах своих дипломатов.

«Он (Марчук) удерживает плацдарм против консолидированной атаки. Там десятки специалистов, которые обслуживают его оппонентов из Российской Федерации. А он, как волонтер, один сдерживает. Один он противостоит против легиона. Он сам себя обеспечивает. Сам, волонтер, себя обеспечивает и удерживает эту площадку… Фактически даже волонтеры у нас в определенной степени работают и на внешнеполитическом направлении, сдерживая мощную, профессиональную, триста лет существующую империю – и вся имперская система дипломатии работает против нас», – цитирует «ПолитНавигатор» Смешко.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 28.06.18

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