Африканские страны обошли Украину на околоземной орбите

Космическая программа Украины практически прекратила существование. Даже некоторые страны Африки имеют по одному-два собственных спутника на орбите, тогда как «великая космическая держава Украина» – ни одного.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского филиала американской радиостанции «Радио Свобода» заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский,

«Украинские спутники для нашей страны – это позор. Потому что мы говорим о «великой космической державе» Украине, говорим, что у нас есть Южмаш, а в конечном счёте, мы не имеем ни одного спутника на орбите, кроме двух наноспутников, которые запустили наши студенты из КПИ Сикорского (в рамках европейской научной программы – прим. «НД»).

Все данные мы получаем с иностранных спутников», – отметил министр и добавил, что особенную неловкость вызывает тот факт, что даже у африканских стран имеются собственные аппараты на околоземной орбите.

«Когда к нам приезжают африканские делегации и ведут переговоры, а мы продолжаем свысока с ними разговаривать, после этого визави задают вопрос: «Извините, а сколько у вас спутников сейчас на орбите?»... Ноль. А у них два. И кто тогда из нас космическая держава?..

В Белоруссии есть спутники, у Азербайджана. А мы никак, за тридцать лет (!), не можем запустить спутник», – приводит слова Уруского «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.12.20

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