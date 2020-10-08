ЕС намерен улучшить экологию в Европе за счёт деиндустриализации Украины

Итогом прошедшего в Брюсселе 22-го саммита ЕС-Украина стало требование Евросоюза к Киеву обновить договор об Ассоциации с Украиной новыми пунктами – о защите окружающей среды и о борьбе с климатическими изменениями.

При этом никакого пересмотра торговой политики, дискриминационной для Украины, не предусмотрено. Напомним, в договоре об ассоциации Украине выделены издевательски мизерные квоты на поставки продукции в ЕС, в тоже время никакого, даже минимального барьера для товаров из ЕС на украинский рынок не предусмотрено.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что Евросоюз задумал убить промышленность Украины, завалив «равоправного партнёра» своими товарами и, тем самым, улучшить собственную экологию за счёт деиндустриализации «Незалежной», заявил украинский экономист Алексей Кущ.

«Было бы лучше для Украины иметь возможность вводить более высокие пошлины для европейских товаров, аналоги которых производятся и у нас. Это было бы хорошей защитой для внутреннего рынка. Вместо этого нам предложили поработать над направлениями, которые имеют мало экономического смысла для нас – в отличие от Европы.

Более того, в «зеленых» (экологических) инициативах может таиться ловушка для Украины. Европейцы хотят экологические последствия собственного экономического развития компенсировать за счет деиндустриализации развивающихся стран вроде Украины. За наш счет сбалансировать выбросы собственной промышленности в атмосферу», – цитирует экономиста украинское издание «Страна.УА».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.10.20

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