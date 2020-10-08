Никакого намёка на членство: в Киеве констатировали провал Зеленского на саммите ЕС-Украина

На 22-м для Украины и первом для президента Владимира Зеленского саммите Евросоюз-Украина не произошло никаких прорывов, на которые рассчитывала Зе-команда перед муниципальными выборами в «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «НовыйДень», об этом заявил киевский политолог Алексей Якубин.

По его словам, Брюссель глубоко разочаровал Зеленского, не дав ему ни единого намёка даже на гипотетическое, в далёком будущем, членство Украины в ЕС.

«У Зеленского явно хотели большего от первого для него такого саммита: чтобы европейцы, пусть даже пунктирно, наметили путь хотя бы до кандидата в члены ЕС. Но те обходили эту тему, используя привычную риторику об «общих ценностях и устремлениях». В этом плане ничего не меняется», – цитирует Якубина украинское издание «Страна.УА».

Напомним, итогом прошедшего в Брюсселе 22-го саммита ЕС-Украина стало требование Евросоюза к Киеву обновить договор об Ассоциации с Украиной новыми пунктами, выполнение которых приведёт к деиндустриализации «Незалежной».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.10.20

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