МВФ отказался экстренно спасать Украину

Международный валютный фонд отказался предоставлять Украине транш экстренной помощи (emergency finаnce), предусмотренный для беднейших стран, которые не справляются с эпидемией коронавируса.

Киевские власти надеялись за счёт этих денег компенсировать отсутствие средств из-за приостановки разработанной в МВФ долгосрочной программы кредитования Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об отказе в экстренном кредите сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

«Но я вам скажу ответ наших партнеров из Международного валютного фонда: «Уважаемая Украина, у вас есть программа, поэтому, пожалуйста, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас вопрос emergency finаnce», – приводит слова Марченко РИА Новости.

Напомним, ранее советник главы администрации президента Украины Тимофей Милованов сообщил, что Украина не получит в 2020 году очередной долгожданный транш от Международного валютного фонда в рамках долгосрочной финансовой помощи Украине.

Кредитование Украины было остановлено после провала принятия бюджета страны и отмены Конституционным судом Украины ряда положений антикоррупционного закона.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.11.20

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