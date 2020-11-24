Украина не получит до конца года кредит МВФ – в администрации Зеленского отказались от «иллюзий»

Украина не получит в 2020 году очередной долгожданный транш от Международного валютного фонда.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник главы администрации президента Украины Тимофей Милованов.

«Транша не будет. У кого есть какие-то иллюзии – это не реально. Физически, календарно сейчас мы не успеваем. Транша в этом году не будет», – сказал чиновник.

По его словам, сейчас ведутся интенсивные переговоры для достижения договорённостей на будущее.

«Такое достижение договоренностей даст позитивный сигнал рынкам и позволит Украине привлечь финансирование по приемлемым процентам на тот период, пока будут продолжаться переговоры с МВФ», – приводит слова Милованова «ПолитНавигатор».

Между тем, накануне экс-первый заместитель министра экономики Украины Павел Кухта сообщил, что с бюджетом Украины сложилась катастрофическая ситуация впервые за последние десять лет. В казначействе страны нет денег, чтобы покрыть расходы в 9,4 млрд гривен даже на текущий месяц.

По его словам, ситауцию не исправить без срочного кредита от МВФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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