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Вторник, 8 декабря 2020, 15:14 мск

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Зеленский вздрогнул: Конституционный суд Украины возобновил работу

Фото: unian.net

Команде президента Зеленского не удалось заблокировать работу Конституционного суда Украины, который начал пересмотр законов, принятых киевским режимом (при Порошенко и Зеленском) под давлением Запада.

Напомним, недавно суд отменил ряд положений антикоррупционного закона. Под угрозой оказались и другие законы – о свободной продаже земли и о финансовом контроле транснациональных корпораций над банковской и судебной системами Украины. Все они напрямую привязаны к получению Киевом кредитов Международного валютного фонда.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня прошло первое заседание из трёх запланированных.

Напомним, ранее работа Конституционного суда оказалась заблокированной из-за отсутствия необходимого кворума в 12 судей из 15. Четверо судей отказались участвовать в заседаниях, по слухам, под давлением команды президента Зеленского, который выступил с резкой критикой пересмотра антикоррупционных законов и инициировал роспуск Конституционного суда.

Как известно, МВФ приостановил выдачу очередного транша из программы долгосрочного кредитования Украины и даже не продоставил экстренную финансовую помощь, предусмотренную для бедных стран, которые сами не в состоянии справиться с коронавирусной инфекцией.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.12.20

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