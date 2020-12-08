Зеленский вздрогнул: Конституционный суд Украины возобновил работу

Команде президента Зеленского не удалось заблокировать работу Конституционного суда Украины, который начал пересмотр законов, принятых киевским режимом (при Порошенко и Зеленском) под давлением Запада.

Напомним, недавно суд отменил ряд положений антикоррупционного закона. Под угрозой оказались и другие законы – о свободной продаже земли и о финансовом контроле транснациональных корпораций над банковской и судебной системами Украины. Все они напрямую привязаны к получению Киевом кредитов Международного валютного фонда.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня прошло первое заседание из трёх запланированных.

Напомним, ранее работа Конституционного суда оказалась заблокированной из-за отсутствия необходимого кворума в 12 судей из 15. Четверо судей отказались участвовать в заседаниях, по слухам, под давлением команды президента Зеленского, который выступил с резкой критикой пересмотра антикоррупционных законов и инициировал роспуск Конституционного суда.

Как известно, МВФ приостановил выдачу очередного транша из программы долгосрочного кредитования Украины и даже не продоставил экстренную финансовую помощь, предусмотренную для бедных стран, которые сами не в состоянии справиться с коронавирусной инфекцией.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.12.20

В Севастополе за сутки от коронавируса умерли 5 человек. / В Швеции заявили, что Крым никогда не принадлежал Украине. / ГУП «Крымгазсети» причинило бюджету РФ особо крупный ущерб. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»