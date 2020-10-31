ЕС приказал Киеву «быстро и безотлагательно» отменить решение Конституционного суда Украины

Решение Конституционного суда Украины, признавшего не соответствующим Конституции страны закон «О предотвращении коррупции», подорвало доверие между Евросоюзом и Киевом в плане продолжения финансовой поддержки украинской экономики и сохранения безвизового режима для граждан «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Представительства Европейского Союза на Украине Матти Маасикас.

По его словам, система «борьбы с коррупцией», которую отработал Евросоюз с Украиной, начиная с 2014 года, уже дала результаты и её необходимо сохранить.

«Она лежит в основе нашего сотрудничества, включая и вопросы безвизовых путешествий. Украинцы заслуживают их. Украинские политики много усилий приложили для достижения этого результата», – заявил Маасикас.

«И вот теперь это доверие надо восстанавливать. Вы знаете, мое любимое украинское слово – «швидко», «невідкладно» (быстро, безотлагательно)», – добавил посол ЕС.

Напомним, ранее Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции», а также отменил обязательные электронные декларации для чиновников.

КС счёл незаконным, что личными и служебными данными украинских граждан беспрепятственно пользуются иностранные контролирующие органы в ЕС и США.

Между тем, все кредиты МВФ были завязаны на принятие Украиной «антикоррупционных законов» и создание подконтрольных Западу отдельных органов «по борьбе с финансовыми преступлениями».

Владимир Зеленский накануне приказал своей партии «Слуга народа» провести через Верховную раду закон о роспуске Конституционного суда и увольнении судей, однако его тут же обвинили в попытке государственного переворота.

Симферополь, Валентин Карамазов

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