Евросоюз грозит Украине отменой безвизового режима

Безвизовый въезд для граждан Украины в страны Евросоюза может быть приостановлен. Об этом заявил посол Украины в ЕС Николай Точицкий.

Как уже сообщал «Новый День», Конституционный суд Украины отменил ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, а также уголовную ответственность за недостоверное декларирование, решив, что это является «чрезмерным наказанием».

Подобный вердикт, по словам Точицкого, является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временного приостановления действия безвизового режима.

В ЕС подчеркивают, что независимость антикоррупционных органов является критерием достижения ряда краткосрочных и стратегических целей в отношениях с Евросоюзом, однимиз которых и является сохранение безвизового режима.

Евросоюз рекомендует в сжатые сроки создать рабочую группу высокого уровня по проработке изменений в Конституцию Украины.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности, заявив о необходимости дать немедленную и жесткую оценку решениям «отдельных субъектов, действия которых становятся все более общественно опасными».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 29.10.20

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