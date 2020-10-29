Переполох на Банковой: президент Украины срочно созвал Совет национальной безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский срочно созвал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на закрытое заседание – «для определения мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции».

«Вынуждены констатировать, что в последнее время появились признаки того, что отдельные субъекты пытаются пересмотреть ключевые части общественного договора в Украине, которые предусматривают нулевую толерантность к коррупции и любой форме непрозрачности в государственном управлении, – отреагировали на это решение в офисе Зеленского. – Это недопустимо.

Президент предложит членам СНБО обсудить ситуацию, которая сложилась в национальной безопасности страны, и принять соответствующие решения. Необходимые законопроекты, которые в дальнейшем будут предотвращать возникновение подобных кризисных ситуаций, будут наработаны и поданы Главой государства в Верховную Раду как неотложные.

«Сокрушительные удары, которые наносятся достижениям страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решений отдельных субъектов, действия которых становятся все более общественно опасными», – заявил президент».

В Верховной Раде уже заявили, что доработают антикоррупционное законодательство с учетом позиции КСУ.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 29.10.20

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