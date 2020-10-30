Подозревается в причастности к ОПГ: председатель Конституционного суда Украины вызван на допрос

Председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого вызвали повесткой на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Главу КС проверят на причастность к деятельности преступной организации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

«Следователи ГБР расследуют ряд уголовных производств, в которых следственным путем проверяется причастность председателя Конституционного суда Украины к совершению преступлений в составе преступной организации», – заявил глава ведомства.

Преступная организация, в причастности к которой подозревают главу Конституционного суда, по версии следствия, влияла на деятельность хозяйственных судов с целью вынесения неправосудных решений для незаконного отчуждения имущества в пользу приближённых лиц.

Отметим, что дело против Александра Тупицкого возбудили сразу после того, как Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции», а также отменил обязательные электронные декларации для чиновников.

КС счёл незаконным, что личными и служебными данными украинских граждан беспрепятственно пользуются иностранные контролирующие органы в ЕС и США.

Между тем, все кредиты МВФ были завязаны на принятие Украиной «антикоррупционных законов» и создания подконтрольных Западу отдельных органов «по борьбе с финансовыми преступлениями». .

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