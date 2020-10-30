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Пятница, 30 октября 2020, 17:42 мск

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Зеленскому грозит импичмент за нападки на Конституционный суд

Фото: amp.akcenty.com.ua

Действия президента Украины Владимира Зеленского, который собрался распустить Конституционный суд, могут обернуться запуском процедуры импичмента.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель Украины в Венецианской комиссии в 2013-2017 годах, юрист Владимир Пилипенко.

«Я думаю, законопроект Зеленского... может стать основанием для импичмента президенту. Но скорее он может стать основанием для того, что завтра кто-то внесет законопроект о досрочном прекращении полномочий президента. Если уж на то пошло...

Как бы нам не нравилось решение КСУ, увольнять судей предложенным президентом способом – это пренебрежение нормами Конституции, гарантом соблюдения которых является сам глава государства. Этот законопроект – попытка госпереворота», – приводит слова Пилипенко украинское издание «Страна.УА».

Ранее глава КС Украины Александр Тупицкий заявил, что попытка Зеленского провести через Верховную раду закон о роспуске Конституционного суда и увольнении судей имеет все признаки государственного переворота.

Напомним, накануне Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции», а также отменил обязательные электронные декларации для чиновников.

КС счёл незаконным, что личными и служебными данными украинских граждан беспрепятственно пользуются иностранные контролирующие органы в ЕС и США.

Между тем, все кредиты МВФ были завязаны на принятие Украиной «антикоррупционных законов» и создания подконтрольных Западу отдельных органов «по борьбе с финансовыми преступлениями».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.10.20

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