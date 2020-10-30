Зеленскому грозит импичмент за нападки на Конституционный суд

Действия президента Украины Владимира Зеленского, который собрался распустить Конституционный суд, могут обернуться запуском процедуры импичмента.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель Украины в Венецианской комиссии в 2013-2017 годах, юрист Владимир Пилипенко.
«Я думаю, законопроект Зеленского... может стать основанием для импичмента президенту. Но скорее он может стать основанием для того, что завтра кто-то внесет законопроект о досрочном прекращении полномочий президента. Если уж на то пошло...
Как бы нам не нравилось решение КСУ, увольнять судей предложенным президентом способом – это пренебрежение нормами Конституции, гарантом соблюдения которых является сам глава государства. Этот законопроект – попытка госпереворота», – приводит слова Пилипенко украинское издание «Страна.УА».
Ранее глава КС Украины Александр Тупицкий заявил, что попытка Зеленского провести через Верховную раду закон о роспуске Конституционного суда и увольнении судей имеет все признаки государственного переворота.
Напомним, накануне Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции», а также отменил обязательные электронные декларации для чиновников.
КС счёл незаконным, что личными и служебными данными украинских граждан беспрепятственно пользуются иностранные контролирующие органы в ЕС и США.
Между тем, все кредиты МВФ были завязаны на принятие Украиной «антикоррупционных законов» и создания подконтрольных Западу отдельных органов «по борьбе с финансовыми преступлениями».
Симферополь, Валентин Карамазов
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