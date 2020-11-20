Послы стран G7 выдвинули ультиматум Зеленскому по составу Конституционного суда Украины

Президент Зеленский должен незамедлительно провести судебную реформу, которая позволит сформировать «соответствующий ожиданиям украинского народа» новый состав Конституционного суда Украины (КСУ).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сказано в совместном заявлении послов стран «Большой семёрки» на Украине по итогам онлайн-встречи с президентом Владимиром Зеленским.

«Вчера послы стран G7 встретились с президентом Зеленским и подтвердили настоятельную необходимость широко поддерживаемых действий, направленных на преодоление негативных последствий недавних решений КСУ и избежание дальнейшего отката назад украинских антикоррупционных реформ... Обе стороны сошлись на необходимости обеспечить честный и прозрачный отбор судей КСУ.

Это историческая возможность добиться проведения такой судебной реформы, которая соответствует ожиданиям украинского народа», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции», а также отменил обязательные электронные декларации для чиновников.

КС счёл незаконным, что личными и служебными данными украинских граждан беспрепятственно пользуются иностранные контролирующие органы в ЕС и США и пытаются влиять на украинских государственных служащих.

Между тем, все кредиты МВФ были завязаны на принятие Украиной «антикоррупционных законов» и создание подконтрольных Западу отдельных органов «по борьбе с финансовыми преступлениями».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.11.20

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