«Хоть стреляйте»: конституционный кризис на Украине привёл к расколу в партии Зеленского

Десятки депутатов от президентской партии «Слуга народа», имеющей большинство в Верховной раде, отказываются подчиняться требованию Владимира Зеленского голосовать за роспуск Конституционного суда Украины, отменившего ранее ряд положений закона о коррупции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили сами «слуги народа» после встречи с украинским президентом, который жёстко требовал от них поддержать роспуск КС.

В частности, депутат Александр Качура не просто пошёл против своего шефа, а даже принёс на заседание Конституцию Украины и лично объяснял коллегам, что президент заставляет их нарушать основной закон страны.

«Я лично ни при каких условиях не готов голосовать. Хоть стреляйте», – заявил Качура украинским журналистам.

Между тем, западные юридические инстанции потребовали от украинского президента искать правовые способы борьбы с коррупцией в стране и не распускать Конституционный суд.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.11.20

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