Местные выборы на Украине, по общему мнению экспертов, привели к «тотальному разгрому» представителей команды президента Зеленского во всех регионах «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют и результаты экзит-полов всех украинских социологических компаний.

Прежде всего, кандидаты от Зеленского не смогли победить на выборах мэров ни в одном из крупных городов Украины, а во второй тур прошли единицы, причём, в небольших городах и, по мнению экспертов, «без шансов на победу».

Кроме того, на выборах в региональные парламенты президентская партия «Слуга народа», нигде, за редчайшим исключением, не смогла подняться выше третьего места.

Электоральную катастрофу команды Зеленского усугубляет и крайне низкий процент, полученный кандидатами украинского президента – и в мэры, и в местные советы.

Как сообщал «Новый День», украинские избиратели фактически проигнорировали муниципальные выборы. Явка составила около 36%. На Западе около 40%, на Юго-Востоке – около 30%.

Симферополь, Валентин Карамазов

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