Партия Зеленского терпит сокрушительное поражение в Киеве

Менее десяти процентов киевлян отдали свои голоса за президентскую партию «Слуга народа» на выборах в киевский горсовет.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, проведённого Социологической группой «Рейтинг» на выходе из избирательных участков.
По данным социологов, на выборах в Киевсовет лидирует (21,3%) партия «УДАР» действующего мэра столицы Виталия Кличко.
На втором месте с 18% голосов идёт партия «Евросолидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко.
«Слуга народа» занимает третье место, набрав 9,5%.
Поддерживаемая Кремлём партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь» занимает пятое место с 6,7% голосов.
Напомним, на внеочередных парламентских выборах 2019 года за партию «Слуга народа» в Киеве проголосовали свыше 30% избирателей.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 25.10.20
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