Партия Зеленского терпит сокрушительное поражение в Киеве

Менее десяти процентов киевлян отдали свои голоса за президентскую партию «Слуга народа» на выборах в киевский горсовет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, проведённого Социологической группой «Рейтинг» на выходе из избирательных участков.

По данным социологов, на выборах в Киевсовет лидирует (21,3%) партия «УДАР» действующего мэра столицы Виталия Кличко.

На втором месте с 18% голосов идёт партия «Евросолидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко.

«Слуга народа» занимает третье место, набрав 9,5%.

Поддерживаемая Кремлём партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь» занимает пятое место с 6,7% голосов.

Напомним, на внеочередных парламентских выборах 2019 года за партию «Слуга народа» в Киеве проголосовали свыше 30% избирателей.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.10.20

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