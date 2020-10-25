Украинские избиратели обзывают Зеленского «наркоманом»

Инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским опрос, который проходит одновременно с муниципальными выборами, вызвал неоднозначную реакцию у избирателей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», некоторые нецензурные ответы украинцев на пять вопросов от Зеленского прямо на опросных листах опубликовал народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин.

Напомним, украинцам надо было ответить на пять вопросов: о пожизненном заключении для коррупционеров, о свободной экономической зоне в Донбассе, сокращении депутатского корпуса, пересмотре обязательств Украины по Договору о нераспространении ядерного оружия и о легализации марихуаны.

Опубликованные опросники пестрят нецензурными фразами в адрес украинского президента, которого прямо называют «наркоманом».

«Народная мудрость не нуждается в комментариях», – подытожил у себя в Фейсбуке Кузьмин.

Напомним, ранее украинский политолог Дмитрий Джангиров заявил, что включение президентом Зеленским во всеукраинский опрос пункта о легализации марихуаны «в медицинских целях» – это циничное заигрывание с молодёжью.

Кроме того, эксперт отметил, что часто странное поведение Владимира Зеленского на официальных мероприятиях говорит о его нездоровых наклонностях.

Симферополь, Валентин Карамазов

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