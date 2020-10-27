ОБСЕ всыпала Зеленскому за наглое злоупотребление властью на выборах

Инициированный и профинансированный президентом Зеленским всеукраинский опрос в непосредственной близости от избирательных участков во время муниципальных выборов 25 октября создавал неправомерное преимущество для его партии «Слуга народа».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом во время онлайн-конференции по итогам голосования заявила руководитель миссии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир.

«Можем отметить, что опрос, который был инициирован президентом Владимиром Зеленским, проходивший рядом с избирательными участками в день выборов, и который был профинансирован его политической партией, а также касался соответствующих инициатив, которые сейчас вводит его администрация, создавал неправомерное политическое преимущество, а также размывал непосредственно границы между государством и политической партией», – указала глава миссии БДИПЧ ОБСЕ.

По сообщениям украинских СМИ, проведение опроса профинансировала фирма, аффилированная с Зеленским.

Напомним, украинцам предлагалось ответить на пять вопросов, среди которых был пункт о легализации марихуаны «в медицинских целях».

Ранее украинский политолог Дмитрий Джангиров заявил, что включение президентом Зеленским во всеукраинский опрос пункта о легализации марихуаны «в медицинских целях» – это циничное заигрывание с молодёжью.

Кроме того, эксперт отметил, что часто странное поведение Владимира Зеленского на официальных мероприятиях говорит о его нездоровых наклонностях.

Симферополь, Валентин Карамазов

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