Родители Зеленского одобрили тягу сына к марихуане

Родители президента Украины Владимира Зеленского пришли на свой избирательный участок № 493 в Кривом Роге и ответили «да» на все пять пунктов всеукраинского опроса, инициированного их сыном.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», один из вопросов касался легализации на Украине марихуаны «в медицинских целях».

Опрос проходил одновременно с состоявшимися сегодня муниципальными выборами. Отец Зеленского Александр громко заявил социологам-волонтёрам, что они с супргугой «очень хорошо» изучили все вопросы и одобряют их.

Напомним, ранее украинский политолог Дмитрий Джангиров заявил, что включение президентом Зеленским во всеукраинский опрос пункта о легализации марихуаны «в медицинских целях» – это циничное заигрывание с молодёжью.

Кроме того, эксперт отметил, что часто странное поведение Владимира Зеленского на официальных мероприятиях говорит о его нездоровых наклонностях.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.10.20

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