Зеленский намерен прибегнуть к ядерному шантажу России

Администрация президента Владимира Зеленского назвала пять вопросов для всеукраинского опроса, который пройдёт 25 октября на избирательных участках одновременно с муниципальными выборами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», вопросы обнародовал Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Среди тем о пожизненном заключении для коррупционеров, свободной экономической зоне в Донбассе, сокращении депутатского корпуса и легализации марихуаны, – озвучен и вопрос о праве Киева инициировать пересмотр обязательств Украины по Договору о нераспространении ядерного оружия «для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности».

«Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?», – так звучит пятый пункт опроса, на который должны ответить украинцы.

Напомним, Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) – это межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США.

Согласно договору, Украина передала России все ядерные вооружения, находившиеся на тот момент на её территории, и обязалась не разрабатывать и не производить ядерное оружие.

Если большинство граждан поддержит «право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом», то Киев получит «одобренную народом» возможность либо требовать выполнения этих гарантий от Вашингтона и Лондона, то есть, силовых действий против Москвы, – либо отказаться от своих обязательств по нераспространению ядерного оружия.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 16.10.20

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