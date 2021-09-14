Команда Зеленского прямо намекает Западу на готовность создать ядерное оружие

Украина поняла, что Запад не спасёт её в критический момент, и поэтому решила полагаться только на себя.

Сейчас страна готовится к тому, чтобы превратиться в «гибкое военное государство, как Израиль».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Отметим, что «гибкое военное государство Израиль» обзавелось ядерным оружием в обход всех международных запретов и при этом не подверглось никаким санкциям.

«Наша страна усвоила ряд горьких уроков и поняла, что обещания Запада, скорее всего, не будут выполнены. Мы не верим в обещания», – сказал Кулеба в интервью британскому изданию Independent.

«Обстоятельства не оставляют выбора. Армия, дипломатия и украинский народ – вот что нам нужно, чтобы выжить», – добавил глава МИД Украины.

Напомним, Украина уже не раз заявляла, что отказалась от обладания ядерным оружием во время распада СССР и подписала Будапешстский меморандум под гарантии Запада – обеспечить её территориальную неприкосновенность. В Киеве заявляют, что после событий 2014 года считают Украину свободной от данных обязательств.

Сейчас команда Зеленского хочет через референдум получить «одобренную народом» возможность либо требовать выполнения этих гарантий от Вашингтона и Лондона, то есть, силовых действий против Москвы, – либо отказаться от своих обязательств по отказу от ядерного оружия.

Симферополь, Валентин Карамазов

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