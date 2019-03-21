На Украине заявляют, что обладают компонентами ядерного оружия

Украина обладает ядерным запасом и носителями, которые технологически способна им зарядить. Дело только в политическом решении.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такими данными поделился в эфире IV TV украинский журналист, военный эксперт и публицист Виктор Савинов.

По мнению Савинова, именно это обстоятельство сдерживает Россию от молномасштабного вторжения на территорию Украины.

«Само ядерное оружие у Украины как таковое есть. То есть, технологии производства ядерного оружия у Украины есть. Украина может создавать снаряды с ядерными боеголовками, ракеты с ядерными боеголовками. То есть, для Украины создать ядерный арсенал – это вопрос даже не времени, это вопрос решения...

Многие военные эксперты считают, что неинтенсивность активных действий России против Украины объясняется тем, что в России нет никакой гарантии, что у Украины нет носителей ядерного вооружения… Спросите любого военного и украинского, и российского, – они вам скажут: у Украины есть ядерный запас. Во всяком случае, снаряды, которые могут нести ядерные боеголовки, у Украины есть точно.

И ракеты, которые могут нести ядерное вооружение. Причем, проблема у украинских ракет заключается в том, что, применять их на поле боя практически невозможно, а стрелять в глубину территории противника этими ракетами можно. Соответственно, из гуманных, наверное, соображений Украина просто понимает, что у нее нет такого противника, по территории которого надо стрелять на такое расстояние.

На сегодняшний день это один из ключевых вопросов российского Генштаба и российской разведки – может ли Украина применить частично, в какой-либо форме, ядерное вооружение в случае глобального конфликта, можно ли рассматривать Украину как армию, у которой есть ядерное вооружение. И это один из основных сдерживающих факторов, которые определяют ситуацию в восточной Европе», – приводит слова Савинова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.03.19

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