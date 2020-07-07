Американский генерал предостерёг Украину от любых попыток создания ядерного оружия

Украина не должна предпринимать попытки создать ядерное оружие. В ином случае её ждёт международный бойкот и она потеряет всех своих сегодняшних союзников, оставшись один на один с Россией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявил экс-командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

«Я думаю, создание ядерного оружия Украиной было бы настоящей проблемой. Киев потеряет поддержку многих стран, которые уважают Украину. Я думаю, что это не путь, которым должна идти Украина», – предостерёг Бен Ходжес.

Также американский генерал предупредил, что США и НАТО не станут воевать за Украину в случае военного конфликта Киева с Москвой.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.07.20

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