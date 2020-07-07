Украине никто не поможет в случае военного конфликта с Россией – американский генерал

Украина в своём военном планировании не должна рассчитывать на вооружённую помощь США или НАТО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявил экс-командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес.

«Может ли НАТО отправить солдат в Украину в случае открытой агрессии России?» – спросил американского генерала ведущий телепрограммы.

По словам Ходжеса, максимум, на что может надеяться Киев, это выражение протеста западными странами и введение дополнительных санкций против Москвы. Кроме того, теоретически перекрыть свои проливы может Турция, но это не гарантировано.

«Я бы не ожидал этого (вооружённой помощи), поскольку Украина не член НАТО. Однако я ожидаю, что несколько стран будут очень обеспокоены, если Россия вновь применит силу. Потому что проблема заключается в том, что у нас нет стратегического плана для Черноморского региона, и есть несколько стран, которые имеют прочные экономические отношения с Россией, но они не хотели бы делать что-то серьезное для давления на Кремль.

Я говорю о Германии, Турции – они не оказывают адекватного давления на Кремль. Даже мой собственный президент в Штатах не оказывает адекватного давления на Кремль. Поэтому на это вы точно не получите ответ НАТО.

Я бы мог представить, что если бы Россия действительно применила силу, я не знаю, как Германия принимала бы участие в «Северном потоке – 2». Это пример того, что можно и нужно делать.

И фактически Турция имела бы право в рамках конвенции Монтре закрывать проливы к России. Поскольку в одной из частей конвенции Монтре говорится о том, когда у вас есть две или больше стран, которые воюют между собой в Черном море, Турция имеет право закрыть свои проливы. Я думаю, что это был бы мощный шаг, который действительно был бы значительным», – приводит слова американского генерала «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 08.07.20

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