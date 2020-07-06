Угрожавший Севастополю командующий ВМС Украины оказался болтуном

Заявление командующего военно-морскими силами Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы о скором масштабном военном конфликте с Россией и о том, что Украина готова ударить по Севастополю ракетами «Нептун», являются преувеличением.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил командующий карательной операцией украинской армии в Донбассе генерал Сергей Наев.

По его словам, недавно назначенный Неижпапа давал интервью региональному СМИ (Одесса – прим. «НД»), не обладая полной информацией об обстановке. В данный момент никакой угрозы вторжения России со стороны Крыма не существует.

«Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины адмирал Неижпапа, который недавно был назначен, давал интервью региональному СМИ, и, по его пониманию, он сказал, как он это видел, не имея стопроцентных сведений о развитии ситуации на Таврическом направлении. К его словам можно относиться так, что на данное время они были преувеличены, исходя из той обстановки, которая есть по состоянию на сегодня», – заявил Наев в эфире украинского телевидения и добавил, что со стороны Донбасса также нет угрозы вторжения.

«В настоящее время непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации не отмечено», – заключил Наев.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 07.07.20

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