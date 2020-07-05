Командующий ВМС Украины допустил возможность превентивного ракетного удара по Севастополю

Начало масштабных работ по восстановлению Россией крымской части перекрытого Украиной Северо-Крымского канала будет свидетельствовать о готовящемся захвате вооружёнными силами РФ шлюзов канала на территории Херсонской области.

В этом случае Украина оставляет за собой право действовать на опережение военными средствами – вплоть до ракетного удара по Севастополю новейшими ракетными комплексами «Нептун».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью одесскому изданию «Думская» заявил командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа.

«Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, будет много потерь – и наших воинов, и гражданского населения. Многие сейчас этого не понимают, хотя в стране седьмой год идет война», – рассуждает командующий ВМСУ.

«Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим...

Как только мы поймем, что в Крыму начнет восстанавливаться Северо-Крымский канал, туда будет вливаться финансовый ресурс Российской империи (да, я так их называю – это империя с диктатором во главе), то это будет верным сигналом того, что РФ готовится к полномасштабной конфронтации. И тогда нам придется отвечать на вызовы», – заявил Неижпапа.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 06.07.20

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