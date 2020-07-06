«Принадлежит нам» – Военно-морские силы Украины хотят взять под контроль Керченский пролив

Украина не добьётся возврата своих водных территорий в Азовском и Чёрном морях политико-дипломатическими методами, если не подкрепит их военной силой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире одесского «7 канала» заявил начальник штаба Военно-морских сил Украины (ВМСУ) Андрей Тарасов.

По его словам, к таким «украинским территориям» относятся, в том числе, Азовское море и Керченский пролив.

«Мы должны понимать, что если у нас не будет сил на море, мы ничего не сможем сделать дипломатическим путём, к сожалению, в мире понимают только язык силы, и если мы не обеспечим присутствие в наших же интересах, это, к примеру, Керченский пролив, Азовское море, на других маршрутах нашего судоходства и в районе горла Дуная.

Без этого мы не сможем реализовать свои интересы в политической плоскости, мы должны показывать нашу способность контролировать те районы, которые принадлежат нам», – приводит слова Тарасова «Политнавигатор».

Напомним, сегодня командующий ВМСУ Алексей Неижпапа допустил возможность нанесения Украиной ракетного удара по Севастополю.

Симферополь, Иван Капустин

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