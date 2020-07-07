Украинский юрист назвала параноиками командование вооружённых сил

Недавние резкие и необдуманные заявления высшего командования украинской армии свидетельствуют, как минимум, об их неустойчивой психике.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш.

Напомним, накануне командующий военно-морскими силами Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил о скором масштабном военном конфликте с Россией и о том, что Украина готова ударить по Севастополю ракетами «Нептун».

В свою очередь, командующий карательной операцией украинской армии в Донбассе генерал Сергей Наев назвал слова адмирала «преувеличением».

«В нашем стационаре все стабильно. Командующий ВМС Украины Неижпапа заявил, что Россия может попытаться вторгнуться в страну с юга и он готовится к полномасштабной военной конфронтации. Его опроверг командующий ООС (Операция объединённых сил в Донбассе – прим. «НД») Наев, назвав информацию о приближающемся вторжении России «преувеличением». Командиры. Прежде чем что-то планировать и болтать, для начала победите хотя бы свою паранойю», – приводит слова Лукаш «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.07.20

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